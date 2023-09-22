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На Купянском направлении фиксируется затишье в плане боев - спикер

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. На Купянском направлении уже неделю не фиксируется никаких боевых столкновений, впрочем, там «ежедневно наносится более полутысячи артиллерийских ударов». Об этом сообщил в эфире Радио Свобода начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает УНН.

Цитата

«Штурмов нет. Последнюю неделю мы фиксируем в плане боевых столкновений затишье, но интенсивность артиллерийских обстрелов остается постоянной», - заявил Евлаш.

Детали

По его словам, на Купянском направлении рф ежедневно наносит более полутысячи артиллерийских ударов. Также россия использует на этом направлении авиацию по 10 раз в день, иногда – 15.

На Лимано-Купянском направлении противник преимущественно применяет артиллерию на предельных дистанциях чтобы «сделать невозможным поражение нашими подразделениями и нашей артиллерией».

«Однако даже это не приводит к большим успехам. Они (Силы обороны-ред.) постоянно уничтожают вражескую технику и пытаются выявлять и наносить удары по всем артиллерийским системам, которые есть на этом направлении, что постоянно снижает интенсивность обстрелов», - добавил Евлаш.

Напомним

8 сентября Евлаш сообщал, что оккупанты продолжают готовить штурмовые подразделения для прорыва обороны на Лимано-Купянском направлении.

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