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На Куп'янському напрямку фіксується затишшя у плані боїв – речник

На Куп'янському напрямку фіксується затишшя у плані боїв – речник

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Куп'янському напрямку вже тиждень не фіксується жодних бойових зіткнень, Утім, там «щоденно наноситься понад півтисячі артилерійських ударів». Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає УНН.

Цитата

«Штурмів немає. Останній тиждень ми фіксуємо в плані боєвих зіткнень затишшя, але інтенсивність артилерійських обстрілів залишається сталою», - заявив Євлаш.

Деталі

За його словами, на Куп’янському напрямку рф щоденно наносить понад півтисячі артилерійських ударів. Також росія використовує на цьому напрямку авіацію по 10 разів за день, інколи – 15.

На Лимано-Куп’янському напрямку противник переважно застосовує артилерію на граничних дистанціях аби «унеможливити ураження нашими підрозділами та нашою артилерією».

«Однак навіть і це не призводить до великих успіхів. Вони (Сили оборони-ред.) постійно знищують ворожу техніку і намагаються виявляти і наносити удари по всім артилерійським системам, які є на цьому напрямку, що постійно знижує інтенсивність обстрілів», - додав Євлаш.

Нагадаємо

8 вересня Євлаш повідомляв, що окупанти продовжують готувати штурмові підрозділи для прориву оборони на Лимано-Куп'янському напрямку.

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