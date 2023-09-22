На Куп'янському напрямку фіксується затишшя у плані боїв – речник

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«Штурмів немає. Останній тиждень ми фіксуємо в плані боєвих зіткнень затишшя, але інтенсивність артилерійських обстрілів залишається сталою», - заявив Євлаш.

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За його словами, на Куп’янському напрямку рф щоденно наносить понад півтисячі артилерійських ударів. Також росія використовує на цьому напрямку авіацію по 10 разів за день, інколи – 15.

На Лимано-Куп’янському напрямку противник переважно застосовує артилерію на граничних дистанціях аби «унеможливити ураження нашими підрозділами та нашою артилерією».

«Однак навіть і це не призводить до великих успіхів. Вони (Сили оборони-ред.) постійно знищують ворожу техніку і намагаються виявляти і наносити удари по всім артилерійським системам, які є на цьому напрямку, що постійно знижує інтенсивність обстрілів», - додав Євлаш.

Нагадаємо

8 вересня Євлаш повідомляв, що окупанти продовжують готувати штурмові підрозділи для прориву оборони на Лимано-Куп'янському напрямку.