На Кубе утвердили новое правительство

В то же время национальная ассамблея Кубы рассматривает проект конституционной реформы, первой с 1976 года. Среди прочего, конституционная реформа предполагает разграничение должности главы правительства и главы государства, которые до сих пор объединены, и ограничения продолжительности выполнения полномочий председателя Госсовета двумя пятилетними сроками.

Реформа также предусматривает признание права на частную собственность. Впрочем при этом сохраняется приоритет государственной формы собственности, а за Коммунистической партией и дальше будет сохраняться статус основной политической силы. В результате конституционной реформы должны быть закреплены также важность иностранных инвестиций, признание свободного рынка, свобода вероисповедания и запрет на дискриминацию по половому и этническому признакам.



Напомним, проект новой конституции Кубы предусматривает возможность заключения однополых браков. Об этом сообщил в субботу на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста.