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На Кубі затвердили новий уряд

На Кубі затвердили новий уряд

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Кубинські законодавці затвердили кабінет міністрів нового президента Мігеля Діаса-Канеля. У новому уряді зберегли свої посади більшість міністрів, які були в уряді Рауля Кастро. Головна зміна - нове обличчя на посаді міністра економічних реформ. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Водночас національна асамблея Куби розглядає проект конституційної реформи, першої з 1976 року. Серед іншого, конституційна реформа передбачає розмежування посади глави уряду і глави держави, які до цього часу об'єднані, і обмеження тривалості виконання повноважень голови Держради двома п'ятирічними термінами.

Реформа також передбачає визнання права на приватну власність. Втім при цьому буде збережено пріоритет державної форми власності, а за Комуністичною партією і далі зберігатиметься статус основної політичної сили. У результаті конституційної реформи мають бути закріплені також важливість іноземних інвестицій, визнання вільного ринку, свобода віросповідання та заборона на дискримінацію за статевою і етнічною ознаками.

Нагадаємо, проект нової конституції Куби передбачає можливість укладення одностатевих шлюбів. Про це повідомив в суботу на засіданні Національної асамблеї народної влади (однопалатного парламенту) секретар Держради Куби Омеро Акоста.

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