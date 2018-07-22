На Кубі затвердили новий уряд

Водночас національна асамблея Куби розглядає проект конституційної реформи, першої з 1976 року. Серед іншого, конституційна реформа передбачає розмежування посади глави уряду і глави держави, які до цього часу об'єднані, і обмеження тривалості виконання повноважень голови Держради двома п'ятирічними термінами.

Реформа також передбачає визнання права на приватну власність. Втім при цьому буде збережено пріоритет державної форми власності, а за Комуністичною партією і далі зберігатиметься статус основної політичної сили. У результаті конституційної реформи мають бути закріплені також важливість іноземних інвестицій, визнання вільного ринку, свобода віросповідання та заборона на дискримінацію за статевою і етнічною ознаками.



Нагадаємо, проект нової конституції Куби передбачає можливість укладення одностатевих шлюбів. Про це повідомив в суботу на засіданні Національної асамблеї народної влади (однопалатного парламенту) секретар Держради Куби Омеро Акоста.