На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли более 300 автомобилей

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 51832 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 107677 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 99251 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 154770 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 203973 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 183270 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 228358 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 204314 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 460481 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 236973 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 92117 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 28716 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 59103 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 32396 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 57089 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 225889 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 208042 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 293979 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 460486 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 557900 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 154771 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 70380 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 67430 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 73256 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 103585 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли более 300 автомобилей

Киев • УНН

 • 6806 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Утром в пятницу, 27 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 310 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли более 300 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 35/55; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 50,1 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.

Также сообщается, что 26 сентября через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовали 4 грузовика с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН UNICEF. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено медицинские препараты и оборудование для водоснабжения общим весом 8,8 тонны.

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк проверил строительство моста под Станицей Луганской.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,657.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07