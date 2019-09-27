На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли более 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Утром в пятницу, 27 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 310 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 35/55; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 50,1 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.
Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.
Также сообщается, что 26 сентября через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовали 4 грузовика с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН UNICEF. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено медицинские препараты и оборудование для водоснабжения общим весом 8,8 тонны.
Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк проверил строительство моста под Станицей Луганской.