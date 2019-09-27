На КПВВ у зоні ООС у чергах застрягли понад 300 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Зранку в п'ятницю, 27 вересня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 310 автомобілів. Про це УНН повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 35/55; "Мар’їнка" – 0/80; "Новотроїцьке" – 50/50; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік збільшився у порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 50,1 тисячі осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 7:00 до 18:30.
Також повідомляється, що 26 вересня через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 4 вантажівки з гуманітарною допомогою від Дитячого фонду ООН UNICEF. Для жителів Донецької та Луганської областей направлено медичні препарати та обладнання для водопостачання загальною вагою 8,8 тонни.
Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк перевірив будівництво мосту під Станицею Луганською.