На коронавирус в мире заболели уже более 158,3 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 158,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 158,312,868 человек, из них выздоровели 135,761,043 человек. Количество умерших возросло до 3,296,591.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,454,581), Индия (22,295,911), Бразилия (15,150,628), Франция (5,767,959), Турция (5,016,141), Россия (4,871,843), Великобритания (4,433,090) и Италия (4,102,921).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (595,588), Бразилии (421,484) и Индия (242,398).
Общая ситуация в Украине
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.