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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100980 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104354 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106366 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105295 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114011 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101019 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105434 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106686 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131595 просмотра

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За минувшие сутки из-за рубежа прибыло около 20 тыс. украинцев - МВД

За минувшие сутки из-за рубежа прибыло около 20 тыс. украинцев - МВД

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. За минувшие сутки ГПСУ провела более 31 тыс. пропускных операций, из них около 20 тыс. - въездные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"За сутки - 18 марта - сотрудники Госпогранслужбы Украины совершили более 31 тысяч пропускных операций. Подавляющее их большинство - около 20 тысяч - это оформление украинцев на въезд", - говорится в сообщении.

Также Государственная пограничная служба Украины продолжает работу и взаимодействие с другими органами по обеспечению доставки на дом украинцев, находящихся на смежной стороне без транспортных средств.

"В течение суток с привлечением транспортных средств ГСЧС, а также органов местной власти и волонтеров на Востоке и Западе страны обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тыс. наших соотечественников", - отмечается в сообщении.

Напомним, Украина сегодня вернет всех граждан, которые находились на карантине в Египте.

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