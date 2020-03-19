За минувшие сутки из-за рубежа прибыло около 20 тыс. украинцев - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За минувшие сутки ГПСУ провела более 31 тыс. пропускных операций, из них около 20 тыс. - въездные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"За сутки - 18 марта - сотрудники Госпогранслужбы Украины совершили более 31 тысяч пропускных операций. Подавляющее их большинство - около 20 тысяч - это оформление украинцев на въезд", - говорится в сообщении.
Также Государственная пограничная служба Украины продолжает работу и взаимодействие с другими органами по обеспечению доставки на дом украинцев, находящихся на смежной стороне без транспортных средств.
"В течение суток с привлечением транспортных средств ГСЧС, а также органов местной власти и волонтеров на Востоке и Западе страны обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тыс. наших соотечественников", - отмечается в сообщении.
Напомним, Украина сегодня вернет всех граждан, которые находились на карантине в Египте.