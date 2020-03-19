За минулу добу з-за кордону прибуло близько 20 тис. українців - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За минулу добу ДПСУ провела понад 31 тис. пропускних операцій, з них близько 20 тис. - в'їзні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.
"За добу – 18 березня – співробітники Держприкордонслужби України здійснили більше 31 тисячі пропускних операцій. Переважна їх більшість – близько 20 тисяч – це оформлення українців на в’їзд", - йдеться у повідомленні.
Також Державна прикордонна служба України продовжує роботу та взаємодію з іншими органами щодо забезпечення доставки додому українців, які знаходяться на суміжній стороні без транспортних засобів.
"Упродовж доби із залученням транспортних засобів ДСНС, а також органів місцевої влади та волонтерів на Сході та Заході країни забезпечено доставку в Україну майже 3,4 тис. наших співвітчизників",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Україна сьогодні поверне всіх громадян, які перебували на карантині в Єгипті.