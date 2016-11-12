На границе с Польшей образовались очереди более чем из 1 тыс. автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 субботы на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 1050 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 150 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 на ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 100 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 60, в ПП "Краковец - Корчева" - 140, в ПП "Грушев - Будомеж" - 100, в ПП "Смильниця - Кросценко" - 100, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 250 автомобилей.
Кроме того, на границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" находилось 30 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.