На границе с Польшей образовались очереди из 190 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. По состоянию на 8:00 среды на границе Украины и Польши в двух пунктах пропуска в Волынской области образовались очереди, в которых стояли 190 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 40 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 - в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.