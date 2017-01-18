На кордоні з Польщею утворилися черги з 190 автомобілів - ДПСУ

Зокрема, 40 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 150 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.