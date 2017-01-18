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На кордоні з Польщею утворилися черги з 190 автомобілів - ДПСУ

На кордоні з Польщею утворилися черги з 190 автомобілів - ДПСУ

Київ • УНН

 • 5623 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Станом на 8:00  середи на кордоні України і Польщі у двох пунктах пропуску у Волинській області утворилися черги, в яких стояли 190 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Зокрема, 40 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 150 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.

Українські Національні Новини

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