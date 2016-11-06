На границе с Польшей в очереди застряли 200 автомобилей

Очереди перед есть перед такими пунктами пропуска:

"Устилуг" - 80;

"Рава-Русская" - 60;

"Ягодин авто" - 20;

"Угринов" -20;

Как сообщал УНН, по состоянию на 6:00 пятницы на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стоят 1570 автомобилей