На границе с Польшей в очереди застряли 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. По состоянию на 6:00 воскресенья на границе Украины и Польши в четырех пунктах пропуска образовались очереди, в которых стоят 200 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Очереди перед есть перед такими пунктами пропуска:
"Устилуг" - 80;
"Рава-Русская" - 60;
"Ягодин авто" - 20;
"Угринов" -20;
Как сообщал УНН, по состоянию на 6:00 пятницы на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стоят 1570 автомобилей