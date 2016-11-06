На кордоні з Польщею у черзі застрягли 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Станом на 6:00 неділі на кордоні України і Польщі у чотирьох пунктах пропуску утворилися черги, в яких стоять 200 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Черги перед є перед такими пунктами пропуску:
“Устилуг” — 80;
“Рава-Руська” — 60;
“Ягодин авто” — 20;
“Угринів” —20;
Як повідомляв УНН, станом на 6:00 п’ятниці на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять 1570 автомобілів