На границе с Польшей в очередях застряли более 600 автомобилей

В частности, 40 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще сто двадцать ЧП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ЧП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 100 автомобилей, в ЧП "Угринов - Долгобичув" - 100, в ЧП "Краковец - Корчева" - 150 (50 автомобилей - на дополнительной полосе), в ЧП "Рава Русская - Гребенне "- 100 автомобилей.