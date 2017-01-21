На границе с Польшей в очередях застряли более 600 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. По состоянию на 6:00 субботы на границе Украины и Польши в шести пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 610 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 40 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще сто двадцать ЧП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ЧП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 100 автомобилей, в ЧП "Угринов - Долгобичув" - 100, в ЧП "Краковец - Корчева" - 150 (50 автомобилей - на дополнительной полосе), в ЧП "Рава Русская - Гребенне "- 100 автомобилей.