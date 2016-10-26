На границе с Польшей в очередях застряли 770 автомобилей - ГПСУ

В частности, 250 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 170-в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 30 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 70, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 250 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.