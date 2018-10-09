На границе с Польшей авто ожидают выезда по трое суток - ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. И. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов обсудил с руководителем таможенного ведомства Польши Петром Вальчаком проблему очередей на украинско-польской границе. Об этом Власов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Сейчас, по нашим оценкам, ожидания в очередях составляют до трех суток. Украинские перевозчики и экспортеры несут существенные убытки”, - говорится в сообщении.
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В ГФС напоминают, что между контрольными органами Украины и Польши действует Меморандум о возникновении чрезвычайных ситуаций на украинско-польской границе в период одной смены.
“В рамках этого документа прописаны нормы пропуска грузовых транспортных средств по каждому пункту пропуска в одну сторону: из ”Ягодин-Дорогуск“- 600 автопоездов, ”Краковец — Корчев“- 400, ”Рава Русская — Хребенное“- 150. Последний год Меморанд выполняется не в полном объеме”, - подчеркнул и.о. руководителя ГФС.
Как отметил Александр Власов, пока между Украиной и Польшей действуют четыре пункта пропуска. Со стороны Украины — это Львовская и Волынская таможни ГФС. Сейчас проведен капитальный ремонт пункта пропуска “Ягодин-Дорогуск”.
“Также договорились (с Петром Вальчаком — ред.) о проведении в кратчайшие сроки личной встречи в одном из пунктов пропуска, чтобы ”сверить часы“ и поговорить о перспективах сотрудничества, чтобы наладить взаимодействие в рамках Соглашения, чтобы минимизировать проблемы бизнеса при прохождении контроля”, - сказал он.
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Отметим, что по состоянию на 08:00 9 октября на западной границе Украины зафиксировали перед пунктами пропуска скопления 367 транспортных средств: Угринов — 41 авто, Рава-Русская — 65 авто, Грушев — 42 авто, Краковец — 75 авто, Шегини — 78 авто, Смильница — 66 авто.
Напомним, 25 сентября из-за забастовки на границе с Польшей возникли очереди.