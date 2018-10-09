На кордоні із Польщею авто чекають на виїзд по троє діб - ДФС

“Наразі, за нашими оцінками, очікування в чергах складають до трьох діб. Українські перевізники та експортери несуть суттєві збитки”, — йдеться у повідомленні.

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У ДФС нагадують, що між контрольними органами України та Польщі діє Меморандум про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-польському кордоні за період однієї зміни.

“В рамках цього документу прописані норми пропуску вантажних транспортних засобів по кожному пункту пропуску в одну сторону: через „Ягодин-Дорохуськ“ — 600 автопоїздів, „Краківець — Корчова“ — 400, „Рава Руська — Хребенне“ — 150. Останній рік Меморанду виконується не в повному обсязі”, — наголосив в.о. керівника ДФС.

Як зазначив Олександр Власов, наразі між Україною і Польщею діють чотири пункти пропуску. З боку України — це Львівська та Волинська митниці ДФС. Наразі проведено капітальний ремонт пункта пропуска “Ягодин-Дорогуськ”.

“Також домовилися (з Петром Вальчаком — ред.) про проведення в найкоротший термін особистої зустрічі в одному з пунктів пропуску, щоб „звірити годинники“ та поговорити про перспективи спіробітництва, щоб налагодити взаємодію у рамках Угоди, аби мінімізувати проблеми бізнесу при проходженні контролю”, — сказав він.

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Зазначимо, що станом на 08:00 9 жовтня на західному кордоні України зафіксували перед пунктами пропуску накопичення 367 транспортних засобів: Угринів – 41 авто, Рава-Руська – 65 авто, Грушів – 42 авто, Краковець – 75 авто, Шегині – 78 авто, Смільниця – 66 авто.

Нагадаємо, 25 вересня через страйки на кордоні з Польщею виникли черги.