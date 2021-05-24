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На конгрессе УАФ похвалили харьковский футбол и наградили Ярославского орденом “За заслуги”

Киев • УНН

 • 16546 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. На XXIV конгрессе Украинской ассоциации футбола, который проходит в Харькове, отметили историю развития клуба “Металлист”, а его экс-президента Александра Ярославского за развитие футбола и городской инфраструктуры наградили орденом “За заслуги”, передает УНН.

На конгрессе УАФ похвалили харьковский футбол и наградили Ярославского орденом “За заслуги”

“С Харьковом связано немало теплых воспоминаний и знаковых событий в истории украинского футбола. Это, в частности неповторимое Евро-2012, выступления футбольного клуба „Металлист“ в Лиге Европы и победный матч национальной сборной против Чехии в дебютном розыгрыше Лиги Наций. Именно эта победа в Харькове гарантировала нашей команде первое место в группе и выход в лигу А. — заявил Андрей Павелко, президент Украинской ассоциации футбола. Вместе с тем он приветствовал инициативу Александра Ярославского по возрождению харьковского „Металлиста“ — Очень приятной стала недавняя весть о начале возрождения футбольного клуба „Металлист“. Возвращение клубного гранда станет прекрасным продолжением славной истории футбольного Харькова. Украинская ассоциация футбола и УЕФА поддерживает возрождение ФК „Металлист“. Желаем клубу и всему харьковскому футболу новых побед и достижений!”, — сказал глава УАФ.

В работе конгресса принял участие Александр Ярославский, экс-президент “Металлиста”, который на протяжении 2007-2012 гг. обеспечил “желто-синим” стремительный вертикальный взлет от первой лиги до еврокубков, а также подготовил инфраструктуру Харькова к Евро-2012 как генеральный инвестор и координатор. На сегодняшнее мероприятие Ярославский был приглашен в статусе почетного гостя и получил от президента Украинской ассоциации футбола высшую футбольную награду — орден “За заслуги”.

“Дорогие делегаты и гости, у меня несколько волнительное состояние: мне кажется, что я опять погрузился в подготовку Евро-2012, опять принимаем УЕФА. — сказал в начале своего выступления почетный гость конгресса Александр Ярославский. — Но сегодня я спокоен: мы находимся в прекрасном отеле, благодаря УЕФА мы построили этот отель, мы построили практически новый аэропорт, мы построили новый стадион, базу и академию. Внимание УЕФА к спорту и футболу стало таким стимулом к развитию Харькова — построили окружную дорогу. Я вам скажу, что в финансовом плане в подготовку ЕВРО в Харькове было инвестировано около миллиарда долларов, из них 700 млн долл. было инвестировано государством, практически 300 млн долл. — инвестировано мной. Мы имеем ту прекрасную инфраструктуру, благодаря которой сегодня Харьков на высоте, благодаря которой Харьков со спортом”.

“Спасибо за слова поддержки Металлисту, теперь я уверен: будет Харьков и с большим футболом. Потому что „Металлист“ блистал в Лиге Европы — мы сыграли более 50 игр в Еврокубковых матчах. Я очень горжусь нашим городом, я очень счастлив и доволен, что здесь проводится Конгресс — это тоже будет дополнительный стимул, чтобы поглубже залезть в карман, взять побольше денег и побольше вложить в любимую команду. Я думаю, что после 7-го числа, когда пройдет игра сборной, я надеюсь, всё будет хорошо, мы начнем реконструкцию нашего любимого стадиона, базы и академии. Я думаю, за год мы восстановим, приведем в порядок, и они будут так же блистательно принимать нашу любимую команду „Металлист“ и европейских грандов, которые будут радовать харьковчан. Поэтому от души желаю всем здоровья! — сказал Александр Ярославский, обращаясь к гостям конгресса. Прошу, — сказал экс-президент „Металлиста“, обращаясь к Йозефу Клименту, руководителю по развитию национальных ассоциаций Департамента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций, — передайте огромный привет нашему общему большому другу Харькова Мартину Калену: они все были здесь, мы не раз обходили стадион, базовую академию. И вот результат — сегодня вы проводите здесь этот Конгресс, а я являюсь его почетным гостем”.

Полную текстовую версию выступления Ярославского можно найти в официальном Insta-аккаунте футбольного клуба “Металл”.

“Харьков, конечно, город металлистов, но в Харькове есть и достаточно мощная футбольная традиция. Вы были одними из тех, кто принимал финал значительного турнира Евро-2012 и многие другие. Футбол идет нога в ногу с Харьковом, и я желаю вашей команде участвовать в крупнейших турнирах и дальше развиваться”, — сказал, выступая на конгрессе Йозеф Климент. А министр спорта Украины Вадим Гутцайт отметил, что “с такими мощными меценатами как Александр Ярославский футбол в Харькове будет развиваться”.

Как известно, во времена режима сверженного президента Виктора Януковича Александр Ярославский был вынужден покинуть “Металлист”, а его новым владельцем стал находящийся сейчас в розыске младоолигарх Курченко. Итогом его управления стало полное уничтожение клуба — утрата ФК “Металлист” профессионального статуса, долги и банкротство. Возрождение “Металлиста” началось со второй лиги, где сейчас играет клуб “Металл”, организованный при поддержке Александра Ярославского.

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