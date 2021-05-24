На конгресі УАФ похвалили харківський футбол і нагородили Ярославського орденом "За заслуги"

"З Харковом пов'язано чимало теплих спогадів і знакових подій в історії українського футболу. Це, зокрема неповторне Євро-2012, виступи футбольного клубу "Металіст" в Лізі Європи і переможний матч національної збірної проти Чехії в дебютному розіграші Ліги Націй. Саме ця перемога в Харкові гарантувала нашій команді перше місце в групі і вихід в лігу А. - заявив Андрій Павелко, президент Української асоціації футболу. Разом з тим він вітав ініціативу Олександра Ярославського з відродження харківського "Металіста" - Дуже приємною стала недавня звістка про початок відродження футбольного клубу "Металіст". Повернення клубного гранда стане прекрасним продовженням славної історії футбольного Харкова. Українська асоціація футболу і УЄФА підтримує відродження ФК "Металіст". Бажаємо клубу і всьому харківському футболу нових перемог і досягнень!" - сказав глава УАФ.

У роботі конгресу взяв участь Олександр Ярославський, експрезидент "Металіста", який протягом 2007-2012 рр. забезпечив "жовто-синім" стрімкий вертикальний зліт від першої ліги до єврокубків, а також підготував інфраструктуру Харкова до Євро-2012 як генеральний інвестор і координатор. На сьогоднішній захід Ярославський був запрошений в статусі почесного гостя і отримав від президента Української асоціації футболу вищу футбольну нагороду - орден "За заслуги".

"Дорогі делегати і гості, у мене дещо схвильований стан: мені здається, що я знову поринув у підготовку Євро-2012, знову приймаємо УЄФА, - сказав на початку свого виступу почесний гість конгресу Олександр Ярославський. - Але сьогодні я спокійний: ми знаходимося в прекрасному готелі, завдяки УЄФА ми побудували цей готель, ми побудували практично новий аеропорт, ми побудували новий стадіон, базу та академію. Увага УЄФА до спорту і футболу стала таким стимулом до розвитку Харкова - побудували окружну дорогу. Я вам скажу, що в фінансовому плані в підготовку ЄВРО у Харкові було інвестовано близько мільярда доларів, з них 700 млн дол. було інвестовано державою, практично 300 млн дол. - інвестовано мною. Ми маємо ту прекрасну інфраструктуру, завдяки якій сьогодні Харків на висоті, завдяки якій Харків зі спортом".

"Спасибі за слова підтримки Металісту, тепер я впевнений: буде Харків і з великим футболом. Тому що "Металіст" блищав у Лізі Європи - ми зіграли більше 50 ігор в Єврокубкових матчах. Я дуже пишаюся нашим містом, я дуже щасливий і задоволений, що тут проводиться Конгрес - це теж буде додатковий стимул, щоб глибше залізти в кишеню, взяти побільше грошей і побільше вкласти в улюблену команду. Я думаю, що після 7-го числа, коли пройде гра збірної, я сподіваюся, все буде добре, ми почнемо реконструкцію нашого улюбленого стадіону, бази і академії. Я думаю, за рік ми відновимо, приведемо до ладу, і вони будуть так само блискуче приймати нашу улюблену команду "Металіст" і європейських грандів, які будуть радувати харків'ян. Тому від щирого серця бажаю всім здоров'я! - сказав Олександр Ярославський, звертаючись до гостей конгресу. Прошу, - сказав експрезидент "Металіста", звертаючись до Йозефа Климента, керівника з розвитку національних асоціацій Департаменту УЄФА з питань національних асоціацій, - передайте величезний привіт нашому спільному великому другу Харкова Мартіну Калену: вони всі були тут, ми не раз обходили стадіон, базову академію. І ось результат - сьогодні ви проводите тут цей Конгрес, а я є його почесним гостем".

Повну текстову версію виступу Ярославського можна знайти в офіційному Insta-акаунті футбольного клубу "Метал".

"Харків, звичайно, місто металістів, але в Харкові є і досить потужна футбольна традиція. Ви були одними з тих, хто приймав фінал значного турніру Євро-2012 і багато інших. Футбол йде нога в ногу з Харковом, і я бажаю вашій команді брати участь в найбільших турнірах і далі розвиватися", - сказав, виступаючи на конгресі Йозеф Климент. А міністр спорту України Вадим Гутцайт зазначив, що "з такими потужними меценатами як Олександр Ярославський футбол в Харкові буде розвиватися".

Як відомо, за часів режиму поваленого президента Віктора Януковича Олександр Ярославський був змушений покинути "Металіст", а його новим власником став младоолігарх Курченко, який перебуває зараз в розшуку. Підсумком його управління стало повне знищення клубу - втрата ФК "Металіст" професійного статусу, борги і банкрутство. Відродження "Металіста" почалося з другої ліги, де зараз грає клуб "Метал", організований за підтримки Олександра Ярославського.