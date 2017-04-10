На компенсации убытков от АЧС Одесская область потратила около 3 млн грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51692 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105002 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161648 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118931 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118020 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113359 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104823 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107219 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103703 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155075 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На компенсации убытков от АЧС Одесская область потратила около 3 млн грн

На компенсации убытков от АЧС Одесская область потратила около 3 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11316 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Одесской области в течение 2016 года пострадавшим в результате АЧС фермерам было выплачено 2 млн 880,6 тыс. грн компенсаций. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте экологии и природных ресурсов Одесской ОГА.

"В 2016 году из резервного фонда областного бюджета на компенсацию убытков населению, связанных с ликвидацией очага африканской чумы свиней, уплачено 2 млн 880,6 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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Также в Одесской ОГА отметили, что в 2017 году в облгосадминистрацию поступили обращения о выделении средств из резервного фонда областного бюджета для возмещения убытков за изъятых свиней, зараженных возбудителем вируса африканской чумы свиней.

"Работа по рассмотрению обращений продолжается", - пояснили в ОГА.

Напомним, как сообщал УНН, фермеры Киевской области до сих пор не получили более 1 млн грн компенсаций за изъятых свиней.

Также напомним, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

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