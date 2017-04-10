На компенсации убытков от АЧС Одесская область потратила около 3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Одесской области в течение 2016 года пострадавшим в результате АЧС фермерам было выплачено 2 млн 880,6 тыс. грн компенсаций. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте экологии и природных ресурсов Одесской ОГА.
"В 2016 году из резервного фонда областного бюджета на компенсацию убытков населению, связанных с ликвидацией очага африканской чумы свиней, уплачено 2 млн 880,6 тыс. грн", - говорится в сообщении.
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Также в Одесской ОГА отметили, что в 2017 году в облгосадминистрацию поступили обращения о выделении средств из резервного фонда областного бюджета для возмещения убытков за изъятых свиней, зараженных возбудителем вируса африканской чумы свиней.
"Работа по рассмотрению обращений продолжается", - пояснили в ОГА.
Напомним, как сообщал УНН, фермеры Киевской области до сих пор не получили более 1 млн грн компенсаций за изъятых свиней.
Также напомним, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.