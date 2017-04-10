На компенсації збитків від АЧС Одещина витратила близько 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Одеській області протягом 2016 року постраждалим внаслідок АЧС фермерам було виплачено 2 млн 880,6 тис. грн компенсацій. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у департаменті екології та природних ресурсів Одеської ОДА.
“У 2016 році з резервного фонду обласного бюджету на компенсацію збитків населенню, пов’язаних з ліквідацією вогнища африканської чуми свиней, сплачено 2 млн 880,6 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.
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Також в Одеській ОДА зазначили, що у 2017 році до облдержадміністрації надійшли звернення щодо виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету для відшкодування збитків за вилучених свиней, заражених збудником вірусу африканської чуми свиней.
“Робота по розгляду звернень триває”, — пояснили у ОДА.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, фермери Київщини досі не отримали понад 1 млн грн компенсацій за вилучених свиней.
Також нагадаємо, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.