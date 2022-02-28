На климатическом саммите ООН российский делегат извинился за нападение на Украину

Детали

Делегат отметил, что те, кто знает, что происходит, не могут найти никакого оправдания этому нападению.

“Позвольте мне извиниться от имени всех россиян, которые не смогли предотвратить этот конфликт”, - сказал Анисимов перед делегатами из 195 стран.

По словам двух других участников, которые неуполномоченные говорить о закрытых переговорах и остались анонимными, замечания российского делегата прозвучали после выступления его украинской коллеги Светланы Краковской.

Анисимов отметил, что хоть встреча “посвящена научным, а не политическим вопросом”, он восхищается преданностью украинской делегации участвовать в переговорах несмотря на войну на родине.

Сама Краковская во время выступления связала вторжение в Украину с глобальным вызовом - изменением климата.

“Климатические изменения, вызванные человеком, и война с Украиной имеют те же корни: ископаемое топливо и нашу зависимость от них”, - сказала она.

Она заявила, что вместе с коллегами будет работать над отчетом, “пока у них будет интернет и на их головы не будут падать бомбы”.

Напомним

По данным МВД, по состоянию на 27 февраля в Украине в результате нападения Россиипогибло352 гражданских, 14 из них — дети. Ранения получили 1684 человека, среди которых 116 — дети.