На кліматичному саміті ООН російський делегат вибачився за напад на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Під час віртуальної великої кліматичної зустрічі ООН глава російської делегації Олег Анісімов вибачився за вторгнення його країни в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Washington Post.
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Делегат зазначив, що ті, хто знає, що відбувається, не можуть знайти жодного виправдання цьому нападу.
“Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту”, - сказав Анісімов перед делегатами зі 195 країн.
За словами двох інших учасників, що неуповноважені говорити про закриті переговори й залишились анонімними, зауваження російського делегата прозвучало після виступу його української колеги Світлани Краковської.
Анісімов зазначив, що хоч зустріч “присвячена науковим, а не політичним питанням”, він захоплюється відданістю української делегації брати участь у переговорах попри війну на батьківщині.
Сама Краковська під час виступу пов’язала вторгнення в Україну з глобальним викликом - зміною клімату.
“Кліматичні зміни, викликані людиною, і війна з Україною мають те саме коріння: викопне паливо і нашу залежність від них”, – сказала вона.
Вона заявила, що разом із колегами працюватиме над звітом, “доки у них буде інтернет і на їхні голови не падатимуть бомби”.
Нагадаємо
За даними МВС, станом на 27 лютого в Україні внаслідок нападу Росії загинуло 352 цивільних, 14 з них — діти. Поранення дістало 1684 людини, серед яких 116 — діти.