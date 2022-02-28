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The Washington Post

На кліматичному саміті ООН російський делегат вибачився за напад на Україну

На кліматичному саміті ООН російський делегат вибачився за напад на Україну

Київ • УНН

 • 252791 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Під час віртуальної великої кліматичної зустрічі ООН глава російської делегації Олег Анісімов вибачився за вторгнення його країни в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Washington Post.

Деталі

Делегат зазначив, що ті, хто знає, що відбувається, не можуть знайти жодного виправдання цьому нападу.

“Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту”, - сказав Анісімов перед делегатами зі 195 країн.

За словами двох інших учасників, що неуповноважені говорити про закриті переговори й залишились анонімними, зауваження російського делегата прозвучало після виступу його української колеги Світлани Краковської.

Анісімов зазначив, що хоч зустріч “присвячена науковим, а не політичним питанням”, він захоплюється відданістю української делегації брати участь у переговорах попри війну на батьківщині.

Сама Краковська під час виступу пов’язала вторгнення в Україну з глобальним викликом - зміною клімату.

“Кліматичні зміни, викликані людиною, і війна з Україною мають те саме коріння: викопне паливо і нашу залежність від них”, – сказала вона.

Вона заявила, що разом із колегами працюватиме над звітом, “доки у них буде інтернет і на їхні голови не падатимуть бомби”.

Нагадаємо

За даними МВС, станом на 27 лютого в Україні внаслідок нападу Росії загинуло 352 цивільних, 14 з них — діти. Поранення дістало 1684 людини, серед яких 116 — діти.

Українські Національні Новини

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