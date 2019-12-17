В Киевской области группировка, в которую входил депутат облсовета, выбивала несуществующие долги

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили преимущественно судимые за аналогичные преступления местные жители. Применяя методы физического и психологического воздействия, злоумышленники заставили двух владельцев строительной фирмы подписать обязательства на 860 тысяч долларов несуществующего долга. Кроме того, уголовники требовали у потерпевших передать им автомобиль премиум-класса и частный дом вместе с земельным участком в Дарницком районе столицы стоимостью 130 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Чтобы жертвы были более сговорчивыми, злоумышленники организовали их похищение, а также угрожали расправами над семьями коммерсантов.

После объявления в розыск по месту жительства, правоохранители задержали трех фигурантов дела, еще трех - обнаружили в местах укрытия в Киевской области.

Во время 15 обысков, проведенных в домах представителей так называемого "силового блока" группы, выявлено средства поражения, холодное и огнестрельное оружие, с помощью которой злоумышленники запугивали жертв.

Сейчас шести активным участникам группы (включая депутата) осуществлено сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников преступления, в том числе заказчиков.

Напомним, СБУ задержала депутата партии Путина, который ехал по украинский паспорт.