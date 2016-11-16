В Киевской области женщину будут судить за убийство брата
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В городе Вишневое Киевской области женщину будут судить за убийство родного брата. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что 34-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства в г. Вишневое, во время ссоры с братом, нанесла последнему ножевое ранение в область сердца, от чего мужчина скончался на месте происшествия.
Женщину будут судить по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.