На Київщині жінку судитимуть за вбивство брата
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У місті Вишневе Київської області жінку судитимуть за вбивство рідного брата. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що 34-річна жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, за місцем свого проживання у м. Вишневе, під час сварки із братом, заподіяла останньому ножове поранення в область серця, від чого чоловік помер на місці події.
Жінку судитимуть за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.