В Киевской области зарегистрировано более 90 случаев бешенства у животных, больше всего - среди домашних
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Киевской области в этом году зарегистрировано 91 случая бешенства животных, больше всего - среди домашних. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области.
"По состоянию на 16 ноября 2020 года в Киевской области зарегистрировано 91 случая бешенства животных, из которых 39 случаев среди домашних животных, 28 - среди диких, 23 - среди беспризорных и 1 случай у крупного рогатого скота. Наибольшее количество случаев бешенства зарегистрировано у котов (40) и лисиц (27)", - говорится в ответе на запрос.
Сообщается, что заболеваемость животных бешенством зафиксировано в 71 населенном пункте области, в том числе в 9 городах: Фастов, Борисполь, Васильков, Обухов, Боярка, Мироновка, Тетиев, Ирпень и Бровары.
Напомним, в Броварах 6 ноября 2020 года было зарегистрировано случай бешенства у домашнего кота, который покусал 1 человека.
Как сообщалось, в Новомиргородском районе Кировоградской области зафиксировали случай бешенства.