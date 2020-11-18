На Київщині зареєстровано понад 90 випадків сказу у тварин, найбільше - серед домашніх

“Станом на 16 листопада 2020 року в Київській області зареєстровано 91 випадок сказу тварин, з яких 39 випадків серед домашніх тварин, 28 — серед диких, 23 — серед безпритульних та 1 випадок у великої рогатої худоби. Найбільша кількість випадків сказу зареєстрована у котів (40) та лисиць (27)”, — йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що захворюваність тварин на сказ зафіксовано в 71 населеному пункті області, в тому числі в 9 містах: Фастів, Бориспіль, Васильків, Обухів, Боярка, Миронівка, Тетіїв, Ірпінь та Бровари.

Нагадаємо, в Броварах 6 листопада 2020 року було зареєстровано випадок сказу у домашнього кота, який покусав 1 людину.

Як повідомлялося, у Новомиргородському районі на Кіровоградщині зафіксували випадок сказу.



