В Киевской области с базы отдыха украли катамараны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области с базы отдыха неизвестные украли катамараны. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"Как оказалось, охранники соседней базы отдыха видели, как ночью четверо неизвестных мужчин буксовали катамараны, которые были соединены цепью между собой. Охранники также показали направление движения злоумышленников. В пяти километрах от зоны отдыха, полиция нашла, скрытые в кустах в акватории Днепра, катамараны и вернула их владельцу", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, полиция задержала в Киеве двух иностранцев, которые похитили с квартиры сейф с деньгами.
Напомним, украинские интернет-мошенники украли у гражданки США более 1 млн долларов.