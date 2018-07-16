В Киевской области с базы отдыха украли катамараны

"Как оказалось, охранники соседней базы отдыха видели, как ночью четверо неизвестных мужчин буксовали катамараны, которые были соединены цепью между собой. Охранники также показали направление движения злоумышленников. В пяти километрах от зоны отдыха, полиция нашла, скрытые в кустах в акватории Днепра, катамараны и вернула их владельцу", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, полиция задержала в Киеве двух иностранцев, которые похитили с квартиры сейф с деньгами.



Напомним, украинские интернет-мошенники украли у гражданки США более 1 млн долларов.