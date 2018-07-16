На Київщині з бази відпочинку вкрали катамарани
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Переяслав-Хмельницькому районі Київської області з бази відпочинку невідомі вкрали катамарани. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
"Як виявилося, охоронці сусідньої бази відпочинку бачили, як вночі четверо невідомих чоловіків буксували катамарани, що були з’єднані ланцюгом між собою. Охоронці також показали напрямок руху зловмисників. У п’яти кілометрах від зони відпочинку, поліція знайшла, приховані в кущах в акваторії Дніпра, катамарани та повернула їх власнику", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, поліція затримала у Києві двох іноземців, які викрали з квартири сейф з грошима.
Нагадаємо, українські інтернет-шахраї вкрали у громадянки США понад 1 млн доларів.