На Київщині з бази відпочинку вкрали катамарани

"Як виявилося, охоронці сусідньої бази відпочинку бачили, як вночі четверо невідомих чоловіків буксували катамарани, що були з’єднані ланцюгом між собою. Охоронці також показали напрямок руху зловмисників. У п’яти кілометрах від зони відпочинку, поліція знайшла, приховані в кущах в акваторії Дніпра, катамарани та повернула їх власнику", - йдеться у повідомленні.



Як повідомляв УНН, поліція затримала у Києві двох іноземців, які викрали з квартири сейф з грошима.



Нагадаємо, українські інтернет-шахраї вкрали у громадянки США понад 1 млн доларів.