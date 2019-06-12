В Киевской области обнаружили более 20 нелегалов на лесоперерабатывающем предприятии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Киевской области на лесоперерабатывающем предприятий пограничники обнаружили 24 нелегала из стран Африки и Китая. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Вчера под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области, оперативным подразделением ОКПП "Киев", сотрудниками Главного центра ОТС ГНСУ, совместно со следователем Управлением Нацполиции, представителями ГТС Украины, с привлечением спецподразделения ДОЗОР, проведены следственные действия и обыски на одном из лесоперерабатывающих предприятий Бориспольского района Киевской области .
По результатам проведенных мероприятий было выявлено 24 иностранца из Китая, Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара.
Было установлено, что иностранные граждане прибыли на территорию Украины под предлогом обучения в высших учебных заведениях.
На самом деле последние привлекались к незаконному труду на территории Украины.
Сейчас принимаются меры по депортации "заробитчан" и устанавливается круг причастных лиц к незаконному трудоустройству. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, четверо украинцев незаконно переправляли иностранцев в Европу .