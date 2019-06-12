На Київщині виявили понад 20 нелегалів на лісопереробному підприємстві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На Київщині на лісопереробному підприємстві прикордонники виявили 24 нелегали із країн Африки та Китаю. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Учора під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області, оперативним підрозділом ОКПП "Київ", співробітниками Головного центру ОТЗ ДПСУ, спільно з слідчим Управлінням Нацполіції, представниками ДМС України, з залученням спецпідрозділу ДОЗОР, проведено слідчі дії та обшуки на одному з лісопереробних підприємств Бориспільського району Київській області.
За результати проведених заходів було виявлено 24 іноземця з Китаю, Нігерії, Камеруну, Конго, Сьєра-Леоне та Кот-д'Івуару.
Було встановлено, що іноземні громадяни прибули на територію України під приводом навчання у вищих навчальних закладах.
Насправді останні залучалися до незаконної праці на території України.
Наразі вживаються заходи щодо депортації "заробітчан" та встановлюється коло причетних осіб щодо незаконного працевлаштування. Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, четверо українців незаконно переправляли іноземців до Європи.