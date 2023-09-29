На Киевщине в ДТП погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Киевской области под колеса автомобиля попала велосипедистка. Женщина погибла на месте. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
В ДТП на Обуховщине погибла велосипедистка.
Как предварительно установили правоохранители, водитель легковушки Daewoo совершил наезд на женщину, которая выехала на встречную полосу движения на велосипеде.
В результате аварии, велосипедистка скончалась до приезда врачей.
На месте работали правоохранители Обуховского управления полиции Киевской области и медики.
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