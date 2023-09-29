На Київщині в ДТП загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Київській області під колеса автомобіля потрапила велосипедистка. Жінка загинула на місці. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.
Деталі
У ДТП на Обухівщині загинула велосипедистка.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій легковика Daewoo здійснив наїзд на жінку, яка виїхала на зустрічну смугу руху на велосипеді.
Внаслідок аварії, велосипедистка померла до приїзду лікарів.
На місці працювали правоохоронці Обухівського управління поліції Київщини та медики.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смертельна ДТП за участю чотирьох авто у столиці: поліція встановлює обставини події