В Киевской области расстреляли машину врача, которая везла племянника в больницу. Женщина погибла

Детали

По данным Минздрава, машину Марины Калабиной расстреляли, когда она везла племянника в больницу в селе Кухари Киевской области.

Министерство выражает глубокие соболезнования семье и близким.

"Украина этого не забудет", - отметили в Минздраве.

Дополнение

За неполные 5 дней Управления верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения Украины в результате нападения Российской Федерации, из них 136 погибших. По меньшей мере 13 из них - это дети, но цифра может быть сильно преуменьшена, считают в управлении.