В Киевской области расстреляли машину врача, которая везла племянника в больницу. Женщина погибла
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня война унесла жизнь Марины Калабиной, врача-анастезиолога Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии. Как сообщили в Минздраве, машину медика расстреляли, передает УНН.
Детали
По данным Минздрава, машину Марины Калабиной расстреляли, когда она везла племянника в больницу в селе Кухари Киевской области.
Министерство выражает глубокие соболезнования семье и близким.
"Украина этого не забудет", - отметили в Минздраве.
Дополнение
За неполные 5 дней Управления верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения Украины в результате нападения Российской Федерации, из них 136 погибших. По меньшей мере 13 из них - это дети, но цифра может быть сильно преуменьшена, считают в управлении.