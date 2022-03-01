В Киевской области расстреляли машину врача, которая везла племянника в больницу. Женщина погибла

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19:03 • 73025 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня война унесла жизнь Марины Калабиной, врача-анастезиолога Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии. Как сообщили в Минздраве, машину медика расстреляли, передает УНН.

Детали

По данным Минздрава, машину Марины Калабиной расстреляли, когда она везла племянника в больницу в селе Кухари Киевской области.

Министерство выражает глубокие соболезнования семье и близким.

"Украина этого не забудет", - отметили в Минздраве.

Дополнение

За неполные 5 дней Управления верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения Украины в результате нападения Российской Федерации, из них 136 погибших. По меньшей мере 13 из них - это дети, но цифра может быть сильно преуменьшена, считают в управлении.

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