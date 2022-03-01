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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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09:04 • 22325 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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07:52 • 51763 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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06:08 • 68426 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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The Washington Post

На Київщині розстріляли машину лікарки, яка везла племінника до лікарні. Жінка загинула

На Київщині розстріляли машину лікарки, яка везла племінника до лікарні. Жінка загинула

Київ • УНН

 • 348150 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні війна забрала життя Марини Калабіної, лікарки-анастезіологині Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Як повдіомили у МОЗ, автівку медика розстріляли, передає УНН.

Деталі

За даними МОЗ, машину Марини Калабіної розстріляли, коли вона везла племінника до лікарні у селі Кухарі на Київщині.

Міністерство висловлює глибокі співчуття родині та близьким.

"Україна цього не забуде", - наголосили у МОЗ.

Доповнення

За неповні 5 днів Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 536 жертв серед цивільного населення України внаслідок нападу Російської Федерації, з них 136 загиблих. Щонайменше 13 з них – це діти, але цифра може бути сильно применшена, вважають в Управлінні.

Українські Національні Новини

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