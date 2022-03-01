На Київщині розстріляли машину лікарки, яка везла племінника до лікарні. Жінка загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні війна забрала життя Марини Калабіної, лікарки-анастезіологині Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Як повдіомили у МОЗ, автівку медика розстріляли, передає УНН.
Деталі
За даними МОЗ, машину Марини Калабіної розстріляли, коли вона везла племінника до лікарні у селі Кухарі на Київщині.
Міністерство висловлює глибокі співчуття родині та близьким.
"Україна цього не забуде", - наголосили у МОЗ.
Доповнення
За неповні 5 днів Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 536 жертв серед цивільного населення України внаслідок нападу Російської Федерації, з них 136 загиблих. Щонайменше 13 з них – це діти, але цифра може бути сильно применшена, вважають в Управлінні.