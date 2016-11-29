В Киевской области подозрение объявили экс-бухгалтеру ГП "Зал официальных делегаций"

Установлено, что в период времени с 2013 по 2014 годы, указанным предприятием предоставлялись услуги за наличный счет лицам государственной власти, другим юридическим лицам без заключения соответствующих договоров или с нарушением условий заключенных договоров по заниженной стоимости.

Вследствие ненадлежащего исполнения главным бухгалтером служебных обязанностей, которая в соответствии с должностной инструкцией должна контролировать полноту полученных доходов, интересам Государственного предприятия "Зал официальных делегаций" причинен ущерб на общую сумму почти 8 млн грн.

Сейчас бывшему главному бухгалтеру государственного предприятия "Зал официальных делегаций" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается.