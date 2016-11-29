На Київщині підозру оголосили екс-бухгалтеру ДП “Зал офіційних делегацій”

Установлено, що у період часу з 2013 по 2014 роки, вказаним підприємством надавались послуги за готівковий рахунок особам державної влади, іншим юридичним особам без укладання відповідних договорів або на порушення умов укладених договорів за заниженою вартістю.

Внаслідок неналежного виконання головним бухгалтером службових обов’язків, яка відповідно до посадової інструкції повинна контролювати повноту отриманих доходів, інтересам Державного підприємства “Зал офіційних делегацій” заподіяно збитки на загальну суму майже 8 млн грн.

Наразі колишньому головному бухгалтеру державного підприємства “Зал офіційних делегацій” повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.