На Киевщине подорвался пожарный автомобиль

"Оккупанты "освободили" Службу спасения Киевщины от пожарной автоцистерны. К счастью, никто из ребят не погиб.

19 Марта во время следования с места тушения пожара до места заправки пожарного автомобиля водой, на дороге в направлении с. Новые Петровцы пожарное авто с личным составом подорвалось на взрывном устройстве", - сообщили в ГСЧС.

В результате взрыва пострадало 8 спасателей Вышгородского районного управления ГСЧС. Сейчас наши ребята находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Всем была оказана необходимая квалифицированная помощь.