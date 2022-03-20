На Київщині підірвався пожежний автомобіль

«Окупанти "звільнили" Службу порятунку Київщини від пожежної автоцистерни. На щастя, ніхто з хлопців не загинув.

19 березня під час слідування з місця гасіння пожежі до місця заправки пожежного автомобіля водою, на дорозі в напрямку с. Нові Петрівці пожежне авто з особовим складом підірвалося на вибуховому пристрої», - повідомили у ДСНС.

Внаслідок вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Зараз наші хлопці перебувають у лікарні з травмами різного ступеня важкості. Усім була надана необхідна кваліфікована допомога.