На Київщині підірвався пожежний автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Київській області на російській міні підривався автомобіль ДСНС, що прямував з гасіння пожежі у Нових Петрівцях. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення рятувальників.
«Окупанти "звільнили" Службу порятунку Київщини від пожежної автоцистерни. На щастя, ніхто з хлопців не загинув.
19 березня під час слідування з місця гасіння пожежі до місця заправки пожежного автомобіля водою, на дорозі в напрямку с. Нові Петрівці пожежне авто з особовим складом підірвалося на вибуховому пристрої», - повідомили у ДСНС.
Внаслідок вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Зараз наші хлопці перебувають у лікарні з травмами різного ступеня важкості. Усім була надана необхідна кваліфікована допомога.