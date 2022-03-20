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На Київщині підірвався пожежний автомобіль

На Київщині підірвався пожежний автомобіль

Київ • УНН

 • 160349 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. У Київській області на російській міні підривався автомобіль ДСНС, що прямував з гасіння пожежі у Нових Петрівцях. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення рятувальників.

«Окупанти "звільнили" Службу порятунку Київщини від пожежної автоцистерни. На щастя, ніхто з хлопців не загинув.
19 березня під час слідування з місця гасіння пожежі до місця заправки пожежного автомобіля водою, на дорозі в напрямку с. Нові Петрівці пожежне авто з особовим складом підірвалося на вибуховому пристрої», - повідомили у ДСНС.

Внаслідок вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Зараз наші хлопці перебувають у лікарні з травмами різного ступеня важкості. Усім була надана необхідна кваліфікована допомога.

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