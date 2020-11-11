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В Киевской области кислородом обеспечат 80% коек в "ковидних" больницах до конца ноября

В Киевской области кислородом обеспечат 80% коек в "ковидних" больницах до конца ноября

Киев  •  УНН

 • 11924 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. До конца ноября доступом к кислороду обеспечат 80% коек в "ковидних" больницах Киевской области. Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Киевской ОГА Александр Свитлый, передает УНН со ссылкой на пресс-служб Киевской ОГА.

"Отмечу, что за октябрь количество точек доступа к кислороду увеличили на 321. До конца ноября планируем подключить к кислороду 80% коек ковидного фонда", - сказал Свитлый.

Также он сообщил, что до 192 единиц увеличили количество аппаратов искусственной вентиляции легких.

"В 20 учреждениях здравоохранения перепрофилированных для госпитализации больных с COVID-19 с пациентами с подозрением и подтвержденным коронавирусом работает 98 медицинских команд", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что за неделю к кислороду подключили 77 коек. И теперь их 1046 или 53,2%.

Напомним, правительство выделило почти 900 млн грн на кислород в COVID-больницах.

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