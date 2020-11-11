На Київщині киснем забезпечать 80% ліжок в “ковідних” лікарнях до кінця листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. До кінця листопада доступом до кисню забезпечать 80% ліжок в “ковідних” лікарнях Київщини. Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров‘я Київської ОДА Олександр Світлий, передає УНН з посиланням на пресслужбу КОДА.
“Зазначу, що за жовтень кількість точок доступу до кисню збільшили на 321. До кінця листопада плануємо підключити до кисню 80% ліжок ковідного фонду”, — сказав Світлий.
Також він повідомив, що до 192 одиниць збільшили кількість апаратів штучної вентиляції легень.
“У 20 закладах охорони здоров’я перепрофільованих для госпіталізації хворих з COVID-19 з пацієнтами з підозрою та підтвердженим коронавірусом працює 98 медичних команд”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що за тиждень до кисню підключили 77 ліжок. І тепер їх 1046 або 53,2 % від загалу.
Нагадаємо, уряд виділив майже 900 млн грн на кисень у COVID-лікарнях.