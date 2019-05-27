В Киевской области мужчина погиб под колесами поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Киевской области мужчину ночью сбил поезд. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Все произошло в Броварском районе в 1:45 ночи. Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и попал под колеса поезда сообщением "Киев-Харьков". От полученных телесных повреждений потерпевший погиб.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции, медики. В ходе проведенных первоочередных мероприятий полицейские установили личность погибшего. Им оказался 48-летний житель села Александровка.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, мужчина бросился под поезд в Николаевской области.