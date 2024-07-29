Председатель Кировоградской ОГА сообщил об отражении ночной атаки российских войск. По предварительным данным, обошлось без последствий для региона.
Ночная атака российских войск, предварительно, прошла без последствий в Кировоградской области, где ночью ее также отражали, сообщил в понедельник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
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"Ночь с тревогой. В результате противовоздушного боя сбита ракета и девять шахедов. В том числе и в небе над нашей областью. Предварительно - без последствий", - написал Райкович в Telegram.
Під час нічної атаки українські сили збили ракету Х-59/Х-69 та 9 дронів "Shahed"29 июля 2024, 04:53 • 18683 просмотра