Ночная атака российских войск, предварительно, прошла без последствий в Кировоградской области, где ночью ее также отражали, сообщил в понедельник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Детали

"Ночь с тревогой. В результате противовоздушного боя сбита ракета и девять шахедов. В том числе и в небе над нашей областью. Предварительно - без последствий", - написал Райкович в Telegram.

Під час нічної атаки українські сили збили ракету Х-59/Х-69 та 9 дронів "Shahed"