В Кировоградской области нашли утопленным мужчину, который вышел на обед на работе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Мужчину, который исчез в Светловодске Кировоградской 31 июля, нашли мертвым 2 августа. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУНП в области.
Мужчина исчез в разгар рабочего дня. Во время обеденного перерыва он вышел и больше не вернулся.
Тело 51-летнего Ивана Савченко обнаружили в водоеме на территории города. Признаков насильственной смерти не зафиксировали.
Предварительная причина смерти - утопление.
Окончательную причину установит экспертиза.
Напомним, в Сумской за сутки утонули три человека.