На Кіровоградщині знайшли утопленим чоловіка, який вийшов на обід на роботі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Чоловіка, який зник у Світловодську на Кіровоградщині 31 липня, знайшли мертвим 2 серпня. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в ГУНП в області.
Чоловік зник у розпал робочого дня. Під час обідньої перерви він вийшов і більше не повернувся.
Тіло 51-рiчного Iвана Савченка виявили у водоймі на території міста. Ознак насильницької смерті не зафіксували.
Попередня причина смерті – утоплення.
Остаточну причину встановить експертиза.
Нагадаємо, на Сумщині за добу утопились три людини.