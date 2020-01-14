В Кировоградской области задержали иностранца, которого семь раз ловили на "пьяном" вождении
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 января. УНН. В Кировоградской области полицейские задержали 25-летнего иностранца, который 34 раза привлекался к административной ответственности, из них семь - за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в области.
Как указано, иностранец прибыл в Кировоградскую область, чтобы поступить в одно из высших учебных заведений Кропивницкого. Он получил вид на временное пребывание на территории Украины.
Через два года обучения студента отчислили, а вид о пребывании на территории Украины отменили. Иностранец должен был покинуть территорию Украины, однако этого не сделал и продолжал постоянно нарушать законодательство.
13 января 25-летнего иностранца задержали и поместили в "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины". Мужчина будет находиться в учреждении до решения вопроса о его принудительном выдворении в страну происхождения.
Напомним, нетрезвый водитель сбил патрульных в Ровенской области.