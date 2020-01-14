В Кировоградской области задержали иностранца, которого семь раз ловили на "пьяном" вождении

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111390 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114205 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112687 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125814 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104614 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107645 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107815 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131831 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130609 просмотра

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В Кировоградской области задержали иностранца, которого семь раз ловили на "пьяном" вождении

В Кировоградской области задержали иностранца, которого семь раз ловили на "пьяном" вождении

Киев  •  УНН

 • 15002 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 января. УНН. В Кировоградской области полицейские задержали 25-летнего иностранца, который 34 раза привлекался к административной ответственности, из них семь - за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в области.

Как указано, иностранец прибыл в Кировоградскую область, чтобы поступить в одно из высших учебных заведений Кропивницкого. Он получил вид на временное пребывание на территории Украины.

Через два года обучения студента отчислили, а вид о пребывании на территории Украины отменили. Иностранец должен был покинуть территорию Украины, однако этого не сделал и продолжал постоянно нарушать законодательство.

13 января 25-летнего иностранца задержали и поместили в "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины". Мужчина будет находиться в учреждении до решения вопроса о его принудительном выдворении в страну происхождения.

Напомним, нетрезвый водитель сбил патрульных в Ровенской области.

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