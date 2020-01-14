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На Кіровоградщині затримали іноземця, якого сім разів ловили на "п'яному" водінні

На Кіровоградщині затримали іноземця, якого сім разів ловили на "п'яному" водінні

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 січня. УНН. На Кіровоградщині поліцейські затримали 25-річного іноземця, який 34 рази притягувався до адміністративної відповідальності, з них сім – за керування авто у стані алкогольного сп’яніння. Про це поінформували УНН у пресслужбі ГУ НП в області.

Як вказано, іноземець прибув до Кіровоградської області, щоб вступити до одного з закладів вищої освіти Кропивницького. Він отримав посвідку на тимчасове перебування на території України.

Через два роки навчання студента відрахували, а посвідку про перебування на території України скасували. Іноземець повинен був залишити територію України, однак цього не зробив та продовжував постійно порушувати законодавство.

13 січня 25-річного іноземця затримали та помістили до "Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України". Чоловік перебуватиме в установі до вирішення питання про його примусове видворення до країни походження.

Нагадаємо, нетверезий водій збив патрульних у Рівненській області.

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