В Кировоградской области зафиксировали 16 летальных случаев коронавируса
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Вчера, 25 апреля, от коронавируса умер 59-летний житель Кропивницкого.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, опять имеем летальный случай. 59-летний мужчина из Кропивницкого умер дома. За помощью к врачам не обращался. Однако ему посмертно провели ПЦР-тестирование. Результаты оказались положительными. Круг контактных лиц исследуется эпидемиологами", - говорится в заметке.
Сейчас в Кировоградской области лечатся от коронавируса 253 человека. Из них 135 инфицированных чувствуют себя удовлетворительно и находятся дома на самоизоляции.
118 больных госпитализированы: 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 110 - в среднем состоянии тяжести.
Летальных случаев - 16.
Официальные данные свидетельствуют о том, что больше всего случаев инфицирования COVID-19 обнаружено среди женщин. Их - 195. Мужчин меньше - 128.
Среди возрастных групп, больше всего случаев заболевания зафиксировали среди людей в возрасте от 50 до 65 лет.
Напомним, в Кировоградской области от коронавируса вылечились 54 человека.