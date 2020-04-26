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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 37552 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 81819 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102227 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128439 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128985 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172510 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121787 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Кировоградской области зафиксировали 16 летальных случаев коронавируса

В Кировоградской области зафиксировали 16 летальных случаев коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14298 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Вчера, 25 апреля, от коронавируса умер 59-летний житель Кропивницкого.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, опять имеем летальный случай. 59-летний мужчина из Кропивницкого умер дома. За помощью к врачам не обращался. Однако ему посмертно провели ПЦР-тестирование. Результаты оказались положительными. Круг контактных лиц исследуется эпидемиологами", - говорится в заметке.

Сейчас в Кировоградской области лечатся от коронавируса 253 человека. Из них 135 инфицированных чувствуют себя удовлетворительно и находятся дома на самоизоляции.

118 больных госпитализированы: 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 110 - в среднем состоянии тяжести.

Летальных случаев - 16.

Официальные данные свидетельствуют о том, что больше всего случаев инфицирования COVID-19 обнаружено среди женщин. Их - 195. Мужчин меньше - 128.

Среди возрастных групп, больше всего случаев заболевания зафиксировали среди людей в возрасте от 50 до 65 лет.

Напомним, в Кировоградской области от коронавируса вылечились 54 человека.

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